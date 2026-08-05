Врачи Прикамья рассказали почему материнское молоко так важно для малыша и мамы Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В первую неделю августа во всем мире проходит Неделя грудного вскармливания. Ее цель — напомнить о том, что грудное молоко остается лучшим питанием для новорожденного и играет важную роль в его здоровье и развитии.

Специалисты отмечают, что грудное вскармливание — это не только способ накормить ребенка. Оно помогает укрепить иммунитет, способствует правильному развитию организма и создает крепкую эмоциональную связь между мамой и малышом. Несмотря на это, уже много лет ситуация в России практически не меняется: только около 75% женщин кормят детей исключительно грудным молоком до шести месяцев, как рекомендуют врачи.

Материнское молоко уникально по своему составу. Оно содержит более 500 полезных компонентов, среди которых витамины, антитела и другие вещества, защищающие ребенка от инфекций. Кроме того, грудное молоко легко усваивается, поэтому у малышей реже возникают колики и проблемы с пищеварением.

Не менее важна и психологическая сторона процесса. Во время кормления ребенок чувствует тепло мамы, слышит ее сердцебиение, ощущает запах и голос. Это помогает ему чувствовать себя спокойно и безопасно, а также формирует доверительные отношения между мамой и ребенком.

Исследования показывают, что дети, которых кормили грудью, в будущем реже страдают ожирением и сахарным диабетом, имеют более крепкий иммунитет и лучше справляются с интеллектуальными нагрузками. Кроме того, грудное вскармливание способствует правильному развитию челюстно-лицевого аппарата.

Еще одно преимущество — удобство. Маме не нужно готовить смесь, стерилизовать бутылочки или проверять температуру питания. Грудное молоко всегда готово к кормлению.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует приложить малыша к груди уже в первый час после рождения и продолжать кормить его по требованию. Также специалисты советуют по возможности отказаться от бутылочек и пустышек в первые месяцы жизни. Ребенок сосет грудь и искусственную соску по-разному, поэтому привыкание к бутылочке может привести к неправильному захвату груди, болезненным трещинам у мамы и уменьшению количества молока.

Частое прикладывание малыша к груди помогает поддерживать лактацию. Организм женщины получает сигнал о том, что молока требуется больше, и продолжает вырабатывать его в необходимом количестве. При этом женщины, которые начинают регулярно использовать соску сразу после рождения ребенка, чаще заканчивают грудное вскармливание уже в первые три месяца жизни малыша.

Полезно грудное вскармливание и для самой мамы. Оно помогает быстрее восстановиться после родов, положительно влияет на гормональный фон и эмоциональное состояние, способствует возвращению к прежней физической форме, а также снижает риск развития рака молочной железы и яичников, сахарного диабета второго типа и послеродовой депрессии.

Важно помнить, что у каждой женщины грудное вскармливание налаживается по-разному. Одним достаточно нескольких дней, другим требуется больше времени. Если появляются сомнения, что ребенку не хватает молока, не стоит самостоятельно вводить смесь. Лучше обратиться к педиатру или консультанту по грудному вскармливанию, который поможет разобраться в ситуации и при необходимости даст рекомендации.

Что должна есть кормящая мама

Рацион женщины во время грудного вскармливания должен быть полноценным и разнообразным. Основу питания составляют продукты, богатые белком: нежирное мясо, например индейка, кролик или телятина, рыба два раза в неделю, творог и сыр. Не стоит забывать и о полезных жирах — растительных и сливочном масле.

Каждый день желательно есть горячие супы или легкие бульоны, а также соблюдать питьевой режим. При необходимости врач может порекомендовать специальные каши, смеси для кормящих мам или витаминные комплексы.

Как сохранить лактацию

В первые месяцы после родов многие женщины сталкиваются с так называемыми лактационными кризами — чаще всего они возникают примерно в один и три месяца. Это естественное состояние, которое обычно проходит самостоятельно.

Чтобы поддержать выработку молока, важно соблюдать несколько простых правил:

- меньше нервничать и больше отдыхать — стресс снижает выработку гормона окситоцина, который отвечает за выделение молока; - кормить малыша по требованию и не ограничивать продолжительность кормления; - не пропускать ночные кормления, так как именно ночью активно вырабатывается пролактин, влияющий на количество молока; - следить за правильным прикладыванием ребенка к груди — малыш должен захватывать не только сосок, но и ареолу; - если после кормления грудь остается переполненной, можно сцедить остатки молока. Это поможет поддерживать лактацию и избежать дискомфорта.

Специалисты напоминают: грудное вскармливание — это естественный процесс, который приносит пользу и ребенку, и маме. Терпение, спокойствие и своевременная помощь врачей помогут сделать этот период максимально комфортным.

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