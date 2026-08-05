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«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями, которое предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18-20 сентября.

Аналогичное соглашение о сотрудничестве будет подписано в Прикамье между региональным отделением партии и Общественной палатой Пермского края. Его ключевая цель — организовать системное общественное наблюдение за проведением голосования, чтобы обеспечить максимальную открытость и легитимность выборов на всех этапах.

- Для нас легитимные выборы — это безусловный приоритет. Мы заинтересованы в том, чтобы кандидаты вели честную и равноправную предвыборную борьбу, а граждане были уверены в честности и справедливости результатов, — подчеркнул первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, сенатор Вячеслав Григорьев.

По мнению сенатора, именно последовательный контроль на каждом этапе избирательной кампании позволяет сформировать у избирателей уверенность в том, что их голос будет учтён корректно, а результаты выборов — объективны и достоверны.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Майоров сообщил, что в дни голосования в Прикамье будут работать порядка пяти тысяч общественных наблюдателей.

Чтобы обеспечить их высокую квалификацию, до середины августа пройдёт около 100 обучающих семинаров, которые охватят будущих наблюдателей в каждом муниципалитете. На этих площадках они освоят не только правовые основы избирательного процесса, но и отработают алгоритмы действий при возможных спорных ситуациях, научатся фиксировать нарушения и грамотно оформлять соответствующие акты.

В Центре общественного наблюдения, который организуется Общественной палатой Пермского края в молодежном центре «Кристалл», в дни голосования постоянно будут работать наблюдатели, эксперты, представители кандидатов, общественники, журналисты, которые будут следить за ходом и достоверностью результатов электронного голосования. Также в ЦОН будет выводиться трансляция с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках.