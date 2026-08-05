Управляющая компания из Перми заплатила 20 тысяч рублей за протекающую крышу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Краевой Роспотребнадзор встал на защиту прав жильца последнего этажа многоквартирного дома в Перми. Его квартиру длительное время заливала вода из-за протекающей кровли пятиэтажки.
На многочисленные обращения управляющая компания не реагировала. Пермяк принял решение обратиться в Роспотребнадзор. При рассмотрении обращения в ведомстве руководствовались законом «О защите прав потребителей». Один из его пунктов гласит, что причиненный вред жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара подлежит возмещению в полном объеме.
После оценки всех обстоятельств Роспотребнадзор обратился в суд для восстановления нарушенных прав собственника жилого помещения. Суд удовлетворил требования и обязал УК «ООО «Уралсервис» провести ремонтно-восстановительные работы в жилом помещении. Жильцу квартиры в качестве компенсации за моральный вред выплатили 20 тыс. руб.
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