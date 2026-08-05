В Бардымском округе завершили ремонт моста через реку Барду

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае завершился капитальный ремонт моста через реку Барду. Объект находится в Бардымском округе.

Во время ремонта специалисты укрепили основные конструкции моста и восстановили его ключевые элементы. Были отремонтированы опоры, балки пролетного строения, подферменники, шкафные стенки и резиновые детали. Кроме того, полностью обновили мостовое полотно: уложили новый бетонный слой, гидроизоляцию и асфальт.

Также рабочие привели в порядок технические проходы с обеих сторон моста, заменили барьерные и перильные ограждения, оборудовали современную систему водоотведения. Русло реки укрепили бутовым камнем, а на подъездах к мосту уложили новое асфальтовое покрытие. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки.

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили, что объект уже прошел рабочую приемку. Специалисты проверили качество выполненных работ и убедились, что мост соответствует всем требованиям и проектной документации. В ближайшее время состоится итоговая приемка. Если замечаний не возникнет, мост официально введут в эксплуатацию.

Мост расположен на 19-м километре региональной дороги Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский, рядом с деревней Бардабашка-I. Его длина составляет 45,4 метра, а вместе с подъездными участками — 136 метров.

Этот мост имеет большое значение для жителей сел Бичурино, Куштомак, Суганка, а также деревень Ятыш и Бардабашка-II. По этой дороге они добираются до Барды, где находятся больница, поликлиника, школы и другие социально важные учреждения.

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