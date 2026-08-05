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НовостиПроисшествия5 августа 2026 10:50

Парашютисты-десантники Прикамья вылетели на Ямал для ликвидации лесных пожаров

На помощь местным пожарным прибыли специалисты из нескольких регионов России
Павел ШАТРОВ
Фото: ГБУ ПК «Гослесхоз»

Фото: ГБУ ПК «Гослесхоз»

На Ямале бушуют лесные пожары. Север Западной Сибири охватили 176 очагов, огонь прошел более 37 тыс. га. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В ликвидации природных пожаров задействовали 744 человека. Местным пожарным оказывают помощь из Иркутской, Свердловской, Архангельской и Тюменской областей. Пермский край 4 августа в зону ЧС на Ямале направил парашютистов-десантников ГБУ ПК «Гослесхоз». Перед развернутыми силами стоит задача по стабилизации обстановки и защите от огня населенных пунктов.

Пермяки обладают значительным опытом межрегионального взаимодействия при ликвидации крупных лесных пожаров. В прошлом году сотрудники краевой лесопожарной службы оказали помощь в ликвидации возгораний в Бурятии.

В этом году группа из 15 парашютистов-десантников помогала бороться с огнем в Томской области. Два дня назад они благополучно вернулись домой. Во время 38-дневной командировки пермские пожарные приняли участие в ликвидации крупного пожара площадью 800 га. Пермяки не допустили его дальнейшее распространение. После этого группу направили на выполнение других оперативных задач.

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