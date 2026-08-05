В Пермском крае средняя зарплата превысила 88 тысяч рублей

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Пермьстат зафиксировал рост на 11,5% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты. В январе-мае 2026 года у работников организаций она составила 88 156,3 рубля.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 4,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Номинальная начисленная заработная плата является общей суммой выплат, которую работодатель начисляет до вычитания налогов. В нее входят оклад, премии и различные надбавки.

В мае самой высокооплачиваемой в Прикамье стали сферы: информации и связи – 135 401,1 руб., добычи полезных ископаемых со средней зарплатой 128 814,9 руб., финансов и страхования – 120 990 руб. Наименьшая зарплата у сотрудников административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг – 59 792,9 руб.

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