В Пермском крае для бойцов СВО сплели гигантскую маскировочную сеть

фото: Администрация Пермского муниципального округа

Землякам из Прикамья на передовую отправят огромную маскировочную сеть. Ее сплели мастерицы села Рябки из Пермского округа.

О трудовом подвиге волонтеров сообщили окружные власти. Площадь маскировочной сети составила 126 кв. метров, размер – 9 на 14 метров. Это 389-е по счету изделие местных мастериц. Трудно представить, какой станет юбилейная сеть в их исполнении.

«Плетение сети – процесс монотонный, но женщины поддерживают друг друга. Самое главное, они вкладывают в свою работу материнскую молитву о бойцах», – рассказали в администрации округа.

В Пермском округе с декабря 2022 года работает еще один швейный батальон «НИТь с любовью». В Нижних Муллах его возглавляет Надежда Баженова. Под ее началом трудятся около 60 мастериц. Вместе они шьют для отправки в зону СВО необходимые вещи, включая одежду, повязки и постельное белье.

В работе у мастериц находятся несколько изделий – противотепловизорные одеяла, костюмы «Лешего» и рюкзаки для минометов. В швейбате нет готовых выкроек, их разрабатывают сами волонтеры.

Всего в ассортименте тружениц из Нижних Муллов находится около 40 видов продукции. Совсем недавно они сшили из старого парашюта легкие носилки весом в 200 граммов.

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