В Прикамье похоронят погибшего участника СВО Сергея Орлова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Ординского муниципального округа сообщила о гибели земляка в зоне проведения СВО. При исполнении воинского долга 16 июля 2026 года погиб Орлов Сергей Сергеевич.

Прощание с Сергеем Сергеевичем в эти минуты проводит МБУК «Ординский Дом культуры» на ул. ул. Советской, 26. Захоронение земляка проведут на кладбище села Орда.

Подробности из жизни и прохождения военной службы Сергея Сергеевича не приводятся.

Администрация Ординского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.

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