В парке «Пермский» восстановили после паводка участок около Усьвинских столбов

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края | паркпермский.рф

Дирекция ООПТ Пермского края сообщило замечательную новость. Вода на реке Усьве начала спадать после недавнего паводка. Сотрудники Усьвинского участка природного парка «Пермский» совместно с местными жителями оперативно восстановили настил и привели в порядок туристические стоянки около Усьвинских столбов.

Последствия паводка на Усьве. Фото: Дирекция ООПТ Пермского края | паркпермский.рф

О подтоплении экотропы, туристических стоянок и площадки «Альфа» под Усьвинскими столбами стало известно 3 августа. Туристов просили воздержаться от их посещений и сплавов по Усьве до стабилизации ситуации.

«Ждем вас!», – вновь приглашает туристов природный парк «Пермский».

Ранее стало известно о резком подъеме уровня рек Пыж и Мулянка в Перми на месте разлива нефтепродуктов.

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