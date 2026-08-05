Пермские двигатели ПД-14 впервые подняли в воздух первый серийный лайнер МС-21

Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Аэродром Иркутского авиационного завода стал местом первого полета полностью импортозамещенного серийного самолета МС-21-310. Воздушный лайнер впервые подняли в небо заслуженные летчики-испытатели Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин.

Полет новейшего отечественного авиалайнера продлился 1 час 23 минуты на высотах до 6000 метров с приборными скоростями до 600 км/ч. На МС-21-310 установлены авиадвигатели ПД-14 разработки конструкторского бюро пермского «ОДК-Авиадвигатель».

Силовая установка пятого поколения для гражданской авиации получила сертификат типа в 2018 году и серийно производится на «ОДК-Пермские моторы». При разработке ПД-14 конструкторы внедрили 16 критических технологий, включая новые материалы и покрытия.

В ПАО ОАК сообщили, что Иркутский авиационный завод подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21 и приступил к работе над следующими заказами. Соответствующее решение на прошлой неделе приняло правительство РФ по поручению главы государства.