В Прикамье завершили 70% намеченных на год проектов местных инициатив

Детская площадка в Лысьве. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Пермском крае продолжается реализация проектов по инициативному бюджетированию и самообложению. Предварительные итоги подвели 4 августа на заседании краевого оперативного штаба с главами муниципальных образований. Завершены 232 из 349 проектов, намеченных на 2026 год.

В заседании принял участие глава региона. Дмитрий Махонин подчеркнул важность таких проектов, которые помогают улучшать условия жизни людей. Одним из факторов успеха «народных» проектов является то, что их формируют активные местные жители, ТОСы.

«Они знают, какие объекты в их территории требуют особого внимания. Задача глав муниципалитетов — контролировать сроки и качество выполняемых подрядчиками работ. Напомню, что все работы по проектам инициативного бюджетирования и самообложения, направленные на благоустройство, должны быть завершены до 30 сентября», – отметил Дмитрий Махонин.

Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов сообщил, что в этом году намечены к реализации 182 проекта по инициативному бюджетированию, еще 167 – благодаря механизму самообложения граждан. Большинство инициатив направлены на благоустройство территории, установку детских и спортивных площадок.

Все контракты по проектам заключили до 1 июня. Это позволило завершить работы по большей части проектов в 38 муниципальных образованиях. Работы уже сданы по всем проектам в Бардымском, Ординском, Оханском, Сивинском, Юрлинском и Чердынском округах.

Выявлены сложности в реализации по 12 проектам, по пяти из них уже заключили новые контракты и ведутся работы. По четырем проектам продолжаются конкурсные процедуры на заключение нового контракта. Еще по трем проектам контракты с подрядчиками расторгли, новые пока не заключены. Краевые власти ведут работу по подготовке новых контрактов.

По информации сайта губернатора и Правительства Пермского края, проекты местных инициатив позволяют жителям самим предлагать идеи по благоустройству и выбирать, на что направить средства краевого и местного бюджетов. В этом году впервые на платформе «Управляем вместе» стартует неделя голосования за проекты инициативного бюджетирования.

Жители Прикамья с 1 по 7 сентября смогут поддержать проект, который, по их мнению, наиболее нужен именно сейчас. Отдельно голосование за проекты молодежного инициативного бюджетирования пройдет на платформе «Добро РФ».

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