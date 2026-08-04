В СВО погибли тезки из одного округа Прикамья Андрей Шаров и Андрей Гренадеров

Фото: Администрация Верещагинского муниципального округа

Жители Верещагинского округа Прикамья 5 августа проводят в последний путь двух погибших на СВО земляков. При исполнении воинского долга погибли 31-летний Шаров Андрей Андреевич и 58-летний Гренадеров Андрей Алексеевич.

Андрей Шаров родился 4 марта 1995 года в Перми. После окончания Зюкайской школы получил профессию техника-механика в аграрном техникуме. Прошел год срочной службы, затем по контракту – с августа 2016 года по сентябрь 2019 года.

Вернувшись домой, работал в пожарной части №118 поселка Зюкайка. Создал семью, с женой Надеждой Сергеевной воспитывал дочь Еву.

В проведения зоне СВО воевал в составе частной военной компании, позже заключил контракт с Минобороны РФ. Проходил службу в звании гвардии рядовой на должности старшего стрелка мотострелкового отделения. Погиб 18 марта 2025 года.

Андрей Гренадеров родился в деревне Сенино Сивинского района 1 января 1968 года. Учился в Сивинской школе, проходил срочную службу с 1987 по 1989 годы. В Кудымкарском училище получил профессию тракториста. Работал в Сивинском леспромхозе.

В зоне СВО служил в звании младшего сержанта на должности механика-водителя. Погиб 13 февраля 2026 года.

Прощание с Андреем Андреевичем состоится с 13:30 в поселке Зюкайка на ул. Подлесной, 12; Андреем Алексеевичем – 09:00 в Старообрядческой церкви села Сепыч, похороны – в Сивинском округе.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибших земляков, скорбит и разделяет боль утраты.

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