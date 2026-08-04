В Перми с начала года детям-сиротам передали 108 квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Перми детям-сиротам предоставили 108 квартир. Кроме того, им передали еще одну квартиру, которая ранее освободилась. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

Для этой категории жителей администрация приобретает отдельные квартиры площадью не менее 28 квадратных метров.

До конца 2026 года городские власти планируют купить еще 137 квартир для детей-сирот. В общей сложности в период с 2026 по 2028 год предполагается приобрести 444 жилых помещения.

Также дети-сироты и лица из их числа могут воспользоваться жилищным сертификатом, который выдает Министерство труда и социального развития Пермского края, чтобы самостоятельно приобрести жилье. С начала года такой возможностью воспользовались 42 человека.

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