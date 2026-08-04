В Пермь прибудут на поезде участники тура «Великий Чайный путь» из Китая

Фото: пресс-служба Федеральной пассажирской компании

Вечером 31 июля из Иркутска в Москву отправился туристский поезд «Байкальская сказка». Его пассажирами стали участники международного тура «Великий Чайный путь».

В число участников вошли 15 представителей крупнейших туристических компаний из Китая. Они специализируются на въездном, железнодорожном и премиальном туризме. Пассажирами поезда также стали отраслевые блогеры и журналисты. Все они работают с люкс-сегментом и VIP-гостями.

Путешествие по России составит 11 дней. За это время поезд преодолеет более 5,6 тыс. км. Участники тура смогут оценить перспективы создания нового уникального маршрута для туристов из Китая. По информации Федеральной пассажирской компании, в каждом регионе они посетят знаковые достопримечательности и проведут деловые встречи.

Завершится путешествие 6 августа в Москве. По его итогам сформируют готовые турпакеты и включат их в свои каталоги.

В Перми поезд остановится 5 августа. Прибывших участников тура «Великий Чайный путь» познакомят с туристическими возможностями, инфраструктурой размещения, экскурсиями и сервисными решениями в Прикамье.

«Цель тура состоит в создании к 2027 году нового премиального железнодорожного турпродукта для высокобюджетных туристов из Китая», – сообщили в правительстве Прикамья.

Прикамье хорошо известно своими чайными традициями еще XIX с века. Через Пермь и Кунгур из Сибири в Европу проходил «Великий Чайный путь». Имена купцов Алексея Губкина, Александра Кузнецова и Михаила Грибушина гремели по всей России.

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