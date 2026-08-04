Суд оставил в силе увольнение с утратой доверия директора гимназии №2 в Перми

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Пермский краевой суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Перми по удовлетворению иска прокуратуры. Надзорный орган потребовал уволить директора МАОУ «Гимназия №2» в связи с утратой доверия.

Решение вступило в законную силу. Обязанность исполнения требования возложена на департамент образования администрации Перми. Поводом к увольнению директора образовательного учреждения послужили выявленные в ее работе нарушения антикоррупционного законодательства при передаче муниципального имущества в аренду.

Ранее прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила проверку в гимназии №2. Установлено, что ее директор заключила без проведения аукциона и предварительного согласования с учредителем договор аренды помещения в здании возглавляемого ей учреждения с автономной некоммерческой организацией (АНО), директором которой является ее родственник.

Ленинский районный суд Перми 24 апреля удовлетворил заявленные прокурором требования по увольнению директора МАОУ «Гимназия №2» в связи с утратой доверия.

«Исполнение судебного акта проконтролирует прокуратура», – сообщил Единый портал прокуратуры РФ.

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