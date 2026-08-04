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НовостиОбщество4 августа 2026 10:41

За сутки в Пермском крае потушили три пожара

В результате происшествий никто не погиб и не пострадал
Дарья ЩЕРБИНИНА
За сутки в Пермском крае потушили три пожара

За сутки в Пермском крае потушили три пожара

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 3 августа, в Пермском крае пожарные ликвидировали три возгорания. Один пожар произошел в Перми, еще по одному — в Губахинском и Верещагинском муниципальных округах.

По данным регионального управления МЧС, в результате происшествий никто не погиб и не пострадал.

Одновременно в регионе продолжалась профилактическая работа по предупреждению пожаров. В ней приняли участие 174 профилактические группы, в состав которых вошли 433 человека.

За день специалисты провели 1618 обходов жилых домов, напомнили правила пожарной безопасности 2458 жителям и раздали 2021 памятку.

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