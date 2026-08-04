Сад Миндовского в Перми обновили наполовину Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается масштабное благоустройство сада имени Миндовского. На сегодняшний день работы выполнены примерно на 50%. Об этом сообщил депутат и советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

Сейчас в одном из самых популярных парков Индустриального района продолжается обновление территории. Рабочие уже заменили более 45% плиточного покрытия на пешеходных дорожках, убрали аварийные деревья и установили новые скамейки. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу новой сцены и входных групп.

Кроме того, уже подготовлено основание для современной детской площадки. Здесь появятся игровые комплексы, горка и малые архитектурные формы, оформленные в стиле персонажей «Союзмультфильма». Также в саду планируют высадить около тысячи кустарников.

Баскетбольную площадку, которую ранее установили по инициативе местной молодежи с привлечением частных инвестиций, решили сохранить. Рядом с ней уже обновили резиновое покрытие спортивной зоны.

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