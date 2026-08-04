В аэропорту Перми задержали рейсы в Калининград и Сочи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пермском аэропорту Большое Савино изменилось расписание нескольких рейсов. Самолет в Калининград вылетит с задержкой более чем на пять часов, а рейс в Сочи также перенесли.

Утренний рейс авиакомпании «Северный ветер», который должен был отправиться в Калининград, перенесли на 12:50. Вылет задержан примерно на пять с половиной часов.

Изменилось и время отправления самолета авиакомпании «Икар» в Сочи. Вместо 21:50 пассажиры отправятся в путь только в 2:15.

Как сообщили в Росавиации, ночью и ранним утром временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились сразу в нескольких российских аэропортах, включая воздушные гавани Краснодарского края, Калуги, Пскова, Пензы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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