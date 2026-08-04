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НовостиОбщество4 августа 2026 7:29

В МЧС объяснили появление густого черного дыма над пермским аэропортом

Дым связан с проведением плановых учений на территории аэропорта
Дарья ЩЕРБИНИНА
В МЧС объяснили появление густого черного дыма над пермским аэропортом

В МЧС объяснили появление густого черного дыма над пермским аэропортом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 августа в социальных сетях появились кадры, на которых над территорией пермского аэропорта виден высокий столб густого дыма. Очевидцы предположили, что рядом с аэровокзалом произошел пожар.

Однако в ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что поводов для беспокойства нет. По информации спасателей, дым связан с проведением плановых учений на территории аэропорта.

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