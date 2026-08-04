На строительство онкоцентра в Перми выделили первые 180 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк «ДОМ.РФ» перечислил первый транш в размере более 180 млн рублей на строительство нового онкологического центра в Перми. Всего в рамках кредитного соглашения финансовая организация направит на проект около 6 млрд рублей.

Полученные средства пойдут на завершение строительства комплекса, закупку современного медицинского оборудования и подготовку учреждения к приему пациентов.

По словам заместителя председателя правления банка Александра Аксакова, ранее полученные средства позволили построить хирургический корпус, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический и гематологический центры, а также радиологический стационар. Новый этап финансирования необходим для оснащения медицинского комплекса современным оборудованием и подготовки его к открытию.

Напомним, строительство онкологического центра началось в конце 2023 года. По данным на 2024 год, стоимость проекта оценивалась в 21 млрд рублей. Новый медицинский комплекс площадью почти 70 тысяч квадратных метров будет включать поликлинику на 450 посещений за смену, 14 операционных, 32 реанимационные койки, три стационарных корпуса на 540 мест, отделение ядерной медицины, современные линейные ускорители, диагностическое оборудование и пансионат на 120 мест.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru