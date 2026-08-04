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НовостиОбщество4 августа 2026 5:19

В Прикамье прокуратура помогла учительнице добиться досрочной пенсии

Женщина отработала необходимые 25 лет в сфере образования
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Прикамье прокуратура помогла учительнице добиться досрочной пенсии

В Прикамье прокуратура помогла учительнице добиться досрочной пенсии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Суксунского района рассмотрела обращение местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение своих социальных прав.

Во время проверки выяснилось, что женщина отработала необходимые 25 лет в сфере образования, однако ей отказали в назначении досрочной пенсии. Причиной стало то, что, по мнению уполномоченных органов, она не достигла требуемого возраста.

После вмешательства прокуратуры право педагога на льготное пенсионное обеспечение было восстановлено. Сейчас женщина получает все положенные ей пенсионные выплаты.

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