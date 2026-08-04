В Пермском крае пропала 17-летняя девушка

Фото: поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей" опубликовали ориентировку на 17-летнюю Ксению Русину. Девочка пропала еще 11 июня. Тем вечером она ушла из дома по улице Цифриновича в Соликамске.

В чем была одета Ксения, неизвестно, также не сообщаются ее приметы.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-963-014-14-13 - инфорг Екатерина;

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