61-летнего жителя Перми приговорили к году принудительных работ за обнал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконном использовании банковской карты для проведения операций с денежными средствами, полученными преступным путем.

Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как установило следствие, пермяк попросил свою сестру оформить банковскую карту на ее имя, объяснив это наличием долгов по исполнительным производствам и необходимостью получать на нее зарплату. Позже по просьбе знакомого и за денежное вознаграждение он использовал эту карту для снятия наличных, поступавших на счет от имени якобы одной из организаций.

На карту было переведено более 400 тысяч рублей. Мужчина снимал деньги и передавал их своему знакомому. В ходе расследования выяснилось, что эти средства были похищены у граждан телефонными мошенниками.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ. Кроме того, 15% его заработной платы будет удерживаться в доход государства.

Уголовное дело в отношении знакомого осужденного выделено в отдельное производство.

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