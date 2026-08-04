Фестиваль «Звоны России» в Усолье посетили более 17 тысяч человек

Фото: пресс-служба краевого правительства

В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» состоялся XX Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». В этом году мероприятие прошло в обновленном формате под девизом «Созвучие времён», который подчеркнул связь поколений и важность сохранения культурных традиций страны.

Одним из главных событий фестиваля стало изготовление юбилейного колокола. Его отлили в честь сразу двух памятных дат — 20-летия фестиваля и 420-летия города Усолья.

Перед гостями выступил народный артист России Дмитрий Певцов вместе с ансамблем «Певцовъ оркестр». Также зрители увидели музыкальный спектакль «Лето господне», в котором мастера колокольного звона исполнили народные песни.

По словам организаторов, территория комплекса на время фестиваля стала местом, где гармонично соединились история, современное искусство и народные традиции. Молодые исполнители представили новое звучание фольклора, дизайнеры переосмыслили традиционные мотивы, а классическая музыка объединила разные эпохи.

Фестиваль собрал более 17 тысяч гостей. Организаторы отметили, что «Звоны России» остается важным культурным событием, которое помогает сохранять духовное и историческое наследие, объединяя людей разных поколений.

Мероприятие прошло по благословению епископа Соликамского и Чусовского Гавриила.

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