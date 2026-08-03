В августе выездные донорские акции пройдут в городах и округах Прикамья Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе специалисты Пермской краевой станции переливания крови организуют выездные донорские акции в разных территориях региона. Сдать кровь смогут жители Перми, Нытвы, Соликамска, Верещагино, Березников, Куеды, Гремячинска, Добрянки и поселка Полазна.

Донорская кровь необходима для проведения операций, помощи пострадавшим в авариях, а также лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями. Благодаря донорам врачи ежедневно спасают жизни жителей Пермского края.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет с весом более 50 килограммов, если у него нет медицинских противопоказаний. Мужчинам разрешается сдавать кровь до пяти раз в год, женщинам — до четырех. Между процедурами должно пройти не менее 60 дней.

Для участия необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Донор также должен быть гражданином России либо законно проживать в стране не менее одного года.

После сдачи крови каждому участнику выдадут справку, которая дает право на два оплачиваемых выходных дня. Кроме того, предусмотрена денежная компенсация на питание в размере 1 057 рублей.

Перед процедурой важно правильно подготовиться. Сдавать кровь натощак не нужно, однако за день до донации и в день ее проведения следует отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи, молочных и мясных продуктов, рыбы, яиц, масла, шоколада, орехов, бананов, авокадо, свеклы и фиников. Лучше отдать предпочтение сладкому чаю, сокам, морсам, минеральной воде, хлебу, сухарям, кашам на воде, макаронам без масла, а также овощам и фруктам.

Также рекомендуется не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи крови и не принимать препараты с аспирином и анальгетиками за 72 часа до процедуры.

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