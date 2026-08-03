Более 100 волонтеров помогают жителям Октябрьского округа после паводка

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Октябрьском округе продолжаются работы по ликвидации последствий сильного дождевого паводка. Постепенно жизнь возвращается в привычное русло, а большую помощь местным жителям оказывают волонтеры.

Добровольцы доставляют гуманитарную помощь, расчищают русла рек, убирают ил и мусор с придомовых территорий, помогают складывать дрова и решать бытовые вопросы. Особое внимание они уделяют пожилым людям.

Всего к восстановительным работам привлекли более 100 волонтеров, в том числе представителей «Молодой гвардии» «Единой России». Адресную помощь уже получили свыше 200 человек из более чем 60 домов.

Жители, пострадавшие от паводка, продолжают получать финансовую поддержку. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина всем, кто обратился за помощью, выплатили по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. Всего поступило 471 заявление.

Также продолжаются выплаты компенсаций за поврежденное имущество первой необходимости. Возместить можно стоимость мебели, бытовой техники, дров и других вещей на сумму до 200 тысяч рублей. Сейчас деньги уже получили более половины заявителей, остальные выплаты планируют перечислить в ближайшие дни.

Кроме того, администрация округа принимает заявления на компенсацию за утраченный урожай и поврежденные заборы. Размер такой выплаты составляет до 25 тысяч рублей на одно домовладение. Первые перечисления начнутся уже на этой неделе.

Продолжается и восстановление дорог. На региональных трассах уже открыли временные проезды возле рек Атер и Алмаз, движение полностью восстановлено. Сейчас специалисты приступили к капитальному ремонту основных сооружений.

В селе Богородск на дороге Чернушка — Тюш паводком размыло откос вместе с тротуаром. На сегодняшний день основание восстановлено, установлен бордюрный камень, уложен и уплотнен щебень. Следующим этапом станет укладка асфальта. Одновременно администрация округа приводит в порядок местные дороги.

По поручению губернатора Министерство транспорта Пермского края совместно с администрацией Октябрьского округа должно завершить все восстановительные работы до 15 августа.

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