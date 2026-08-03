Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 13:45

За сутки в Пермском крае потушили пять пожаров

В результате происшествий никто не погиб и не пострадал
Дарья ЩЕРБИНИНА
За сутки в Пермском крае потушили пять пожаров

За сутки в Пермском крае потушили пять пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 2 августа в Пермском крае пожарные ликвидировали пять возгораний. Два пожара произошли в Пермском муниципальном округе, еще по одному — в Уинском, Куединском и Лысьвенском округах.

По данным экстренных служб, в результате происшествий никто не погиб и не пострадал.

Для предупреждения новых пожаров в регионе продолжалась профилактическая работа. В ней приняли участие 198 специальных групп, в состав которых вошли 563 человека.

За сутки специалисты:

- посетили 1752 места проживания жителей; - провели инструктаж по правилам пожарной безопасности для 2997 человек; - раздали 2471 памятку с рекомендациями по предотвращению пожаров.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru