Арбитражный суд Пермского края подвел итоги работы за первые 6 месяцев 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае состоялось совещание под руководством председателя Арбитражного суда Валерия Голубцова, на котором подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. Участники обсудили увеличение числа поступающих исков, рост нагрузки на судей и меры, которые помогают сохранять качество и своевременность рассмотрения дел.

Заместитель председателя суда Сергей Торопицин сообщил, что количество административных споров по сравнению с прошлым годом выросло примерно на треть. Чаще всего рассматривались дела о взыскании обязательных платежей, штрафов, а также жалобы на решения административных органов о привлечении к ответственности.

Он также рассказал о работе постоянного судебного присутствия в Кудымкаре. Несмотря на рост числа исков, все категории дел рассматривались в установленные сроки. Особенно заметно увеличилось количество дел о банкротстве физических лиц.

О работе судебной коллегии по гражданским спорам сообщила Елена Кульбакова. По ее словам, судьи сохранили высокий темп рассмотрения дел без снижения качества решений. Это касается как однотипных споров, так и социально значимых дел.

Заместитель председателя суда Наталья Субботина отметила, что заявления о банкротстве продолжают поступать в большом количестве. Каждый месяц суд получает около тысячи таких обращений, большинство из которых связано с банкротством граждан. При этом число заявлений о несостоятельности юридических лиц за первое полугодие увеличилось более чем в два раза. Несмотря на возросшую почти на треть нагрузку, суд завершил в два раза больше дел о банкротстве, чем за аналогичный период прошлого года.

Также выросло количество случаев, когда граждан после процедуры банкротства не освобождали от исполнения долговых обязательств. По сравнению с первой половиной 2025 года таких решений стало почти втрое больше. Это связано с новыми правовыми подходами, сформированными Верховным Судом России.

Одним из главных направлений работы суда стало соблюдение процессуальных сроков. Для этого активно применялись предусмотренные законом меры: рассматривались вопросы о назначении судебных штрафов, завершались затянувшиеся процедуры банкротства по инициативе суда, а также велась работа с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.

Подводя итоги заседания, председатель Арбитражного суда Пермского края поблагодарил сотрудников за проделанную работу. Он подчеркнул, что даже при постоянном росте числа поступающих заявлений главными задачами остаются качественное рассмотрение дел, соблюдение всех процессуальных сроков, недопущение необоснованных задержек и единообразное применение судебной практики с учетом актуальных разъяснений Верховного Суда РФ.

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