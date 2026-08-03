Старинная усадьба Строгановых в Москве будет реставрирована

Фото: архив ООО "ПФП-группа"

В Москве на берегу Яузы находится старинная усадьба – особняк в стиле классицизма, с шестиколонным портиком. Это здание было построено в конце XVIII века по заказу знаменитого мецената, графа Александра Сергеевича Строганова. И с тех пор так и носит название «Дача Строганова». В начале XIX века здесь жил и работал выдающийся архитектор Андрей Воронихин, уроженец Пермской губернии, создатель Казанского собора в Санкт-Петербурге и многих великолепных усадебных ансамблей для рода Строгановых.

Как известно, Строгановы сыграли большую роль в становлении Российского государства. Именно они начали промышленное освоение Урала и инициировали поход Ермака, положивший начало активному освоению Сибири. Но еще большее значение династия имеет для Пермского края.

Ради сохранения памяти о роде Строгановых и его роли для России Пермская финансово-производственная группа, победив в аукционе, приобрела историческую усадьбу Строгановых – уникальный объект культурного наследия памятник федерального значения.

После комплексного восстановления усадьбы, которое включит научную реставрацию здания с сохранением подлинных элементов декора и воссозданием исторической атмосферы, а также благоустройство прилегающей территории, на «Даче Строганова» будет создан многофункциональный культурный центр. Предполагается, что там будут проходить выставки, музыкальные фестивали, просветительские лекции.

- Мы стремимся возродить облик усадьбы Строгановых на Яузе, открыть новый культурный центр притяжения в Москве для сохранения исторического наследия России, - рассказал Председатель Совета директоров ООО «ПФП-группа» Андрей Кузяев.