В Пермском крае 127 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае завершилась экзаменационная кампания ЕГЭ-2026. В этом году итоговые испытания сдавали 10 224 человека. Большинство участников — 9 425 выпускников школ 2026 года. Также экзамены проходили выпускники прошлых лет, студенты колледжей и десятиклассники, которые досрочно сдавали отдельные предметы.

По итогам ЕГЭ максимальные 100 баллов получили 127 выпускников. При этом восемь школьников смогли набрать высший балл сразу по двум предметам.

Больше всего стобалльников оказалось в Перми — 64 человека. Среди муниципалитетов лидерами стали Кунгурский округ, где зарегистрировано девять максимальных результатов, Чайковский — семь и Березниковский — пять. Хорошие результаты также показали Большесосновский, Верещагинский, Соликамский, Чусовской, Нытвенский и Пермский округа. По два стобалльных результата получили выпускники Чернушинского и Лысьвенского округов, по одному — Березовского, Очерского, Кишертского округов и ЗАТО Звёздный.

В число мультистобалльников вошли Маргарита Коваленко, Лариса Бисерова, Ксения Маркушина, Тимофей Попов, Анна Мальцева, Дмитрий Гребенкин, Дарья Караваева и Александр Юрков. Каждый из них получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Самым популярным предметом по выбору вновь стало обществознание — его сдавали 3 237 человек. Информатику выбрали 2 028 участников, физику — 1 565, биологию — 1 470, а химию — 1 251 человек. Профильную математику, необходимую для поступления в большинство вузов, сдавали более половины выпускников — 5 137 человек.

Средний результат ЕГЭ среди выпускников этого года составил 57,5 балла. По русскому языку средний балл достиг 65,65, по профильной математике — 71,38, по физике — 68,73, по информатике — 65,03, по химии — 61,6, по обществознанию — 61,32, а по биологии — 60,7.

Итоги экзаменационной кампании показывают, что школьники Пермского края все чаще выбирают предметы, необходимые для поступления на инженерные, технические и промышленные специальности, которые остаются одними из самых востребованных для экономики региона.

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