За убийство 19-летней давности жительнице Чайковского вынесли приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чайковском суд рассмотрел уголовное дело о преступлении, которое произошло еще весной 2007 года. Тогда в своей квартире была убита 68-летняя пенсионерка.

Следствие установило, что 19-летняя девушка нанесла женщине не менее 20 ножевых ранений. После этого она обыскала квартиру, забрала из кошелька 600 рублей и скрылась. Позже похищенные деньги были потрачены на покупку наркотиков.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил женщину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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