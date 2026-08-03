В Прикамье на фестиваль «Трамплин» приедут группы «Горшенёв» и «Мураками»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Коми-Пермяцкий округ в шестой раз соберет гостей и участников на фестивале «Трамплин». Фестлун 14 и 15 августа состоится на территории комплекса трамплинов «Парма» в Кудымкаре.

Фестивальные события пройдут на двух сценах. Одновременно развернут работу ярмарка, выставка, этнографическая площадка, уличный театр, территория стиля и «Тайный угол». Всех желающих ждут многочисленные мастер-классы и творческие активности, а также фудкорт с национальной кухней.

На фестивале «Трамплин» (6+) выступят более 20 профессиональных коллективов и молодежных групп из разных регионов страны. Они представят около 10 территорий и пять этносов.

Организаторы фестлуна, именно так переводится с коми-пермяцкого «фестивальный день», в этом году приняли решение приурочить события ко дню памяти Виктора Цоя. Все заявленные на фестиваль исполнители помимо своих песен представят его произведения. В число хедлайнеров фестиваля войдут группы «Горшенёв», Alizbar & Ann'Sannat и «Мураками», цех-театр «Цувамма», а также этно-фьюжн коллектив «Дара Яра».

По информации сайта губернатора и Правительства Пермского края, 14 августа видовая сцена станет местом проведения проекта «ТРАМПЛИН.ТОМ» («Трамплин молодой»). Свои компрзиции представят прошедшие конкурсный отбор артисты-дебютанты.

Директор Фестлуна «Трамплин» Дмитрий Зубов надеется, что каждый получит яркие эмоции от фестиваля и зарядится энергетикой места. Совсем рядом с ним находится древнее городище с более чем тысячелетней историей. Именно здесь жили предки современных коми-пермяков – коренного населения Прикамья.

«Нам важно подчеркнуть свою национальную идентичность – звучать по-своему, поэтому особое внимание мы уделяем этно-направлению», – подчеркнул Дмитрий Зубов.

«Трамплин» предварит творческая лаборатория «Эпос и современное искусство: как традиции коми-пермяков становятся трендом». Его участники погрузятся в культуру, разбирут успешные кейсы и создают арт-объекты. Лучшие проекты представят в основной программе фестиваля.

Подробную программу можно найти в официальной группе фестиваля. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администраций губернатора Пермского края и Кудымкарского округа.

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