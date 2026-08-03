Прикамье отправило в Ненецкий округ матрешки с национальным орнаментом

Фото: Администрация Краснокамского муниципального округа

Администрация Краснокамского округа рассказала о новой продукции местных мастеров. Фабрика деревянной игрушки выполнила заказ для Ненецкого автономного округа. На крайний Север России уехали матрешки в варежках и зимних шубках.

Партия расписных красавцев и красавиц в костюмах с национальным орнаментом уже добралась до Нарьян-Мара. Заказчик попросил нанести на матрешки вместо обычного и всем известного орнамента необычную роспись. Матрешки создали в национальных костюмах Ненецкого автономного округа.

Это оказался довольно сложный заказ. Орнаменты, меха и традиционные узоры нельзя нарисовать «на глазок». Предстояло передать уважение к культуре, точность деталей и выполнить задачу в точно установленный срок. В работе принял участие весь коллектив фабрики – отделы продаж и кадров, бухгалтерия и даже руководители.

«Сначала осваивали самые простые элементы: линии, круги, базовые орнаменты. Руки дрожали, кисти слушались не сразу. Кто-то впервые за много лет держал кисть. Кто-то обнаружил в себе талант, о котором не подозревал. Постепенно – день за днем, матрешка за матрешкой перешли к более сложным узорам. Так появились цветные меха, традиционные ненецкие мотивы, аккуратная прорисовка деталей», – рассказали на фабрике.

Краснокамская фабрика продолжает расширять ассортимент продукции и географию поставок.

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