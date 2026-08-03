Метеорологи прогнозируют в Прикамье новую волну тепла до +30 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Доктор географических наук Андрей Шихов рассказал о характере погоды в период с 3 по 9 августа. Один из самых популярных метеорологов Прикамья прогнозирует в регионе умеренное тепло без сильных осадков.

Со вторника по четверг впервые за долгое время ожидается низкая влажность воздуха, температура воздуха в среднем составит +20…+25 градусов. Характер погоды начнет меняться с четверга, когда начнется вынос тепла из Центральной Европы в сторону Поволжья. В южных районах Прикамья потеплеет до +28 градусов, возможны грозы с сильным ветром.

По словам Андрея Шихова, прогноз на предстоящие субботу и воскресенье имеет неопределенный характер. В южных районах Пермского края возможен прогрев воздуха до +28…+30 градусов, на остальной территории до +25 градусов.

В Перми возвращение жары маловероятно, хотя прогрев до +25…+27 градусов. Ночи станут теплее – от +13 до +18 градусов.

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