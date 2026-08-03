В Перми планируют установить памятник конструктору Павлу Соловьеву

Фото: ГКБУ «Государственный архив Пермского края»

Общественный совет по топонимике при главе Перми рассмотрел инициативное предложение о согласовании идеи установки памятника генеральному конструктору авиадвигателей Павлу Соловьеву. Фигуру гениального земляка в полный рост планируют установить на пересечении Комсомольского пр. с ул. Белинского рядом с домом, где он проживал.

Фигура конструктора выполнят на основе фотоматериалов и воспоминаний современников. Одна из рук будет заложена за лацкан или в карман, другая опущена вдоль тела. Лицом фигуру предлагают повернуть вполоборота в сторону города, выражение лица сосредоточенное и задумчивое. Настроение, которое отражает сам памятник – спокойствие, уверенность, творчество.

Памятник планируют установить на гранитном постаменте. На нем выгравируют фамилию, имя, отчество и должность: «Павел Александрович Соловьев – генеральный конструктор авиационных двигателей». Также на гранях постамента нанесут схематические изображения и названия двигателей разработки Павла Соловьева.

Павел Соловьев родился 26 июня 1917 года в деревне Алекино Кинешемского района Ивановской области в семье крестьянина. В 1934 году после окончания девяти классов он поступил в Рыбинский авиаинститу, после его окончания с отличием в апреле 1940 года по путевке Комиссариата авиационной промышленности СССР прибыл в опытно-конструкторское бюро завода №19 им. Сталина в Пермь.

Прошел путь до главного конструктора, руководил пермским конструкторским бюро на протяжении 35 лет до 1988 года. Разработанные Павлом Соловьевым авиадвигатели известны по маркировке «ПС». Двигатель ПС-90А поднимает в небо воздушные суда президента и председателя правительства РФ. Скончался Павел Соловьев 13 октября 1996 года, похоронен в Перми.

Жители Перми могут направлять мнения по установке памятника в департамент культуры и молодежной политики администрации города.

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