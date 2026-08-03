В Прикамье назвали самые популярные имена новорожденных с начала года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Реестр ЗАГС подвел предварительные итоги по определению самых популярных и редких имен новорожденных детей в Пермском крае. Список лидеров с начала года остался без изменений.

Родители по-прежнему продолжают называть большинство родившихся мальчиков именем Михаил. В тройку лидеров также вошли имена Александр и Артем. С заметным отставанием от них находятся Лев, Тимофей и Матвей. В число наиболее редких попали имена: Ильсаф, Мухамадбилол, Амиль, Торнике и Лесьяр.

Появившихся на свет малышек чаще всего называли – Анна, София и Ева, практически поровну – Мария и Василиса. Наиболее редкими среди имен девочек стали – Инесса, Айза, Степанида, Анель и Акулина.

Появлению детей способствует появление крепких и любящих новых семей. В краевом комитете ЗАГС рассказали о более 2 тыс. заключенных браков в прошедшем июле. В особенные дни месяца сыграли 389 свадеб, включая 7 и 8 июля – 282, 26 и 27 июля – 23 и 84 соответственно.

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