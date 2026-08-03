В Перми эвакуировали торговый центр «Лемана Про»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 3 августа в соцсетях Перми появилась информация об эвакуации торгового центра «Лемана Про» на ш. Космонавтов. Об эвакуации посетителей и персонала по громкой связи оповестила администрация торговой точки.

ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило, что произошла сработка пожарной сигнализации, на месте работают подразделения ведомства, причина устанавливается.

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