Техническая готовность дворца спорта «Пермь-Арена» достигла 50%

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит на строительную площадку крупнейшего в Прикамье спортивного комплекса международного уровня «Пермь-Арена». Глава региона оценил ход проведения работ и готовность объекта.

Масштабный проект в Перми реализуют по концессионному соглашению между краевым правительством и дочерней структурой Фонда развития Пермского края компанией «Пермь-Арена». Общая площадь спортивного комплекса составит около 90 тыс. кв. метров, высота здания достигнет 45 метров.

«Пермь-Арена» включит две ледовые площадки: основную – на 10 тыс. зрителей, малую тренировочную – на 500 мест. Итогом реализации проекта станет создание центра спортивной жизни для всего региона, где будут проводить тренировки и соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию. «Пермь-Арена» также сможет принимать концерты и деловые мероприятия.

Директор ООО «Пермь-Арена» Алексей Дорошенко сообщил главе региона приближении строительных работ к экватору. Уровень технической готовности объекта составляет около 50%. Строители продолжают монолитные работы, закрывают технологический проем. Осталось смонтировать всего четыре большепролетных фермы, после чего кровля основной арены будет завершена.

«Мы выходим на новый этап строительства: отделочные работы и монтаж коммуникаций, таких как пожарная сигнализация, водопровод и электрика. Скоро представим дизайн-проект внутренней отделки помещений – каким будет пространство арены изнутри», – отметил Алексей Дорошенко.

Дмитрию Махонину показали смонтированные конструкции трибун, процесс возведения внутренних стен и перегородок и монтаж лестничных пролетов. Одна из основных задач строителей состоит в закрытии тепловой контур здания до наступления холодов.

Глава региона также осмотрел тренировочную и основную арены, обратил внимание на важность создания доступной, удобной и понятной инфраструктуры для посетителей. Ему также продемонстрировали варианты оснащения спортивного объекта и обустройства прилегающей территории. «Уверен, «Пермь-Арена» станет местом, куда захочется прийти всей семьей. Где юные спортсмены будут делать первые шаги в спорте, а мы с вами – болеть за наших. Это будет знаковый объект для региона и всей страны», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По информации сайта губернатора и Правительства Пермского края, строительные работы на «Пермь-Арене» подрядчик ведет в две смены. Ежедневно на объект выходят более 500 человек со всей страны. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2027 года.

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