В центре Перми рейсовый автобус сбил насмерть 55-летнюю женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми утром 3 августа произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Оперативную информацию «КП-Пермь» сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

По предварительной информации, около 08:30 водитель 1972 года рождения, управляя рейсовым автобусом, при повороте с ул. Екатерининской на ул. Островского допустил наезд на женщину 1971 года рождения. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась. На месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека.

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