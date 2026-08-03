Теперь во всех школах Перми работают советники по воспитанию Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во всех 99 школах Перми появились советники директора по воспитанию. Они помогают создавать комфортную воспитательную среду, поддерживают инициативы учеников, вовлекают детей в общественную жизнь и выстраивают сотрудничество с родителями и различными организациями.

Советники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию и участвуют в профессиональных конкурсах. Так, в 2025 году победителем регионального конкурса «Советник года» стала Эльвира Манакова из лицея № 4, а в 2026 году лучшей признали Людмилу Субботину из пермской IT-школы. Финалисты выполняли практические задания, работали над командными кейсами и выступали перед жюри.

Дополнительное обучение специалисты проходят в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Там они изучают современные подходы к воспитательной работе, способы поддержки детских инициатив и эффективное взаимодействие с родителями.

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