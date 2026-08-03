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НовостиОбщество3 августа 2026 2:00

Теперь во всех школах Перми работают советники по воспитанию

Они помогают создавать комфортную воспитательную среду для детей
Дарья ЩЕРБИНИНА
Теперь во всех школах Перми работают советники по воспитанию

Теперь во всех школах Перми работают советники по воспитанию

Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во всех 99 школах Перми появились советники директора по воспитанию. Они помогают создавать комфортную воспитательную среду, поддерживают инициативы учеников, вовлекают детей в общественную жизнь и выстраивают сотрудничество с родителями и различными организациями.

Советники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию и участвуют в профессиональных конкурсах. Так, в 2025 году победителем регионального конкурса «Советник года» стала Эльвира Манакова из лицея № 4, а в 2026 году лучшей признали Людмилу Субботину из пермской IT-школы. Финалисты выполняли практические задания, работали над командными кейсами и выступали перед жюри.

Дополнительное обучение специалисты проходят в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Там они изучают современные подходы к воспитательной работе, способы поддержки детских инициатив и эффективное взаимодействие с родителями.

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