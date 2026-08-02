В Перми с 3 августа изменится расписание вечернего общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С понедельника, 3 августа, в Перми скорректируют расписание вечерних рейсов большинства автобусных и трамвайных маршрутов по будням.

Как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, изменения подготовили после анализа пассажиропотока и ситуации на дорогах. Они коснутся значительной части маршрутов общественного транспорта.

Актуальное расписание каждого маршрута пассажирам рекомендуют заранее проверять на сайте МКУ «Гортранс».

Кроме того, с 3 августа временно изменится схема движения восьми автобусных маршрутов. Это связано с перекрытием участка улицы Борчанинова — транспорт будет следовать по объездным улицам.

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