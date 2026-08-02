Транспортная прокуратура помогает пассажирам отмененного рейса Пермь — Махачкала Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура Пермского края взяла на контроль ситуацию с отменой рейса А4 4018 по маршруту Пермь — Махачкала, который должен был вылететь из аэропорта Большое Савино 31 июля.

Авиакомпания «Азимут» сначала перенесла отправление самолета с 06:50 на 10:30, а затем полностью отменила рейс.

Для помощи пассажирам в здании аэропорта организовали мобильную приемную транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства консультируют людей по вопросам защиты их прав, принимают обращения и проводят проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей.

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