Николай Тарануха официально возглавил аэропорт Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В АО «Международный аэропорт Пермь» назначен новый генеральный директор. Им стал Николай Тарануха, который ранее занимал должность исполнительного директора предприятия. Об этом пишет "Коммерсант-Прикамье".

Николай Тарануха сменил на этом посту Дмитрия Будрина, который руководил аэропортом с начала июня и до этого работал техническим директором компании.

До него аэропортом руководила Светлана Архипова. Она возглавляла предприятие с 2025 года, а ранее много лет была заместителем генерального директора. В компании сообщили, что она завершила работу в связи с выходом на пенсию.

О назначении Николая Таранухи генеральным директором стало известно еще 2 июня. Ранее он работал в структурах «Новапорт Холдинг», а с 2021 года руководил аэропортом Кемерово. После назначения его представили властям Пермского края.

По данным источников, в первое время Тарануха занимал должность исполнительного директора, поскольку его кандидатура проходила согласование в Росавиации. На этот период обязанности генерального директора исполнял Дмитрий Будрин.

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