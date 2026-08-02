Лжесантехник из Березников получил 3,5 года колонии за обман пенсионеров и кражи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Березниках суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который ранее уже был судим. Его признали виновным в мошенничестве, кражах и уклонении от административного надзора.

Следствие и суд установили, что с апреля по декабрь 2025 года мужчина приходил к пожилым людям, представляясь сантехником. Он убеждал пенсионеров, что в их квартирах необходимо провести ремонт, и предлагал купить для этого трубы и другие материалы. Получив деньги, выполнять обещанные работы он не собирался. Таким способом злоумышленник похитил у потерпевших более 80 тысяч рублей.

Помимо этого, мужчина совершил несколько краж в магазинах. Все преступления были совершены в период, когда он находился под административным надзором.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыщут денежные средства в пользу потерпевших в качестве возмещения причиненного ущерба.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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