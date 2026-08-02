В Пермском крае выросло промышленное производство благодаря развитию кооперации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Пермского края обсудили развитие промышленной кооперации. Совещание провел губернатор Дмитрий Махонин.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства в регионе достиг 101,3%. По словам губернатора, такого результата удалось добиться в том числе благодаря сотрудничеству предприятий с крупными российскими компаниями.

Сейчас в системе промышленной кооперации участвуют около 540 предприятий Пермского края и более 40 крупных холдингов, среди которых «Газпром», «Уралкалий», УГМК, «Акрон» и другие. Такой формат помогает местным производителям получать новые заказы, а крупным компаниям — закупать качественную отечественную продукцию. Кроме того, это способствует импортозамещению и развитию собственных технологий.

Дмитрий Махонин также отметил, что продукция предприятий Прикамья востребована не только в России, но и за рубежом. Возможности сотрудничества обсуждались во время деловых поездок в Азербайджан и Узбекистан, а также на международной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге. На выставке свою продукцию представили 15 компаний региона. Они продемонстрировали промышленных роботов, системы интеллектуального видеонаблюдения, насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, газоанализаторы, оборудование для очистки воды и другие современные разработки.

Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что рост промышленного производства связан с увеличением объемов выпуска продукции на предприятиях обрабатывающей промышленности. Также уверенный рост показывают компании, работающие в сфере добычи полезных ископаемых.

По его словам, промышленная кооперация остается одним из главных инструментов поддержки региональных производителей. Правительство края заключает соглашения с крупными заказчиками, благодаря чему предприятия получают новые контракты. Ожидается, что в ближайшие два года объем поставок для крупных холдингов почти удвоится.

Наиболее востребованной остается продукция для нефтегазовой отрасли, однако спрос сохраняется и на оборудование общего машиностроения. Это подтвердили результаты участия пермских компаний в международных выставках в Узбекистане, Азербайджане и Екатеринбурге.

По итогам заседания губернатор поручил краевому Минпромторгу проработать организацию бизнес-миссий в Индонезию и Иран. Кроме того, совместно с Министерством образования будет рассмотрен вопрос оснащения школ Пермского края инженерными конструкторами компании «БИГОЛЭНД». По словам Дмитрия Махонина, такие проекты помогают заинтересовать детей инженерными профессиями и развивать техническое творчество с раннего возраста.

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