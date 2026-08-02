В Пермском округе спасенных после разлива нефти уток вернули в водоемы

Фото: социальные сети Ольги Андриановой

В Пермском округе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж. Одним из хороших итогов стало возвращение в естественную среду уток, которых ранее спасли от загрязнения. Птиц уже выпустили в реку возле деревни Петровка и в другие водоемы.

Также около 30 сотрудников администрации округа провели уборку береговой линии Мулянки. Они убрали мусор, ветки, скосили траву и сняли загрязненный слой почвы вдоль берега.

По словам главы Пермского округа Ольги Андриановой, состояние реки значительно улучшилось. При этом боновые заграждения пока не убирают — они остаются на месте на случай новых осадков.

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел 17 июля. Для локализации загрязнения специалисты установили 16 рубежей и 23 линии боновых заграждений. Сейчас работы продолжаются на четырех участках. С поверхности рек уже собрали более 5,8 тысячи кубометров загрязненной воды.

Из-за разлива пострадали обитатели водоемов — птицы, рыба и другие животные. Очистка территории и восстановление экосистемы продолжаются.