В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.

Напомним, сегодня утром, в 8.30, на территории Пермского края был введен режим опасности БПЛА. Чуть позже включили режим "Ковер" радиусом на 100 километров. Через несколько часов, объявление об опасности отменили.

«Беспилотную опасность» ввели в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. В момент действия режима все оперативные службы Пермского края находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

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