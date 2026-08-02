В Пермском зоопарке не стало бурого медведя Тоши Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском зоопарке умер бурый медведь Тоша. Ему было 33 года.

Сотрудники зоопарка вспоминают его как спокойного и добродушного медведя. Он любил отдыхать на солнце, неспешно гулял по вольеру и запомнился многим своим спокойным характером и внимательным взглядом.

Тоша родился в 1993 году. Сначала он жил в цирке, однако из-за крупных размеров не подошел для дрессировки, после чего его перевезли в Пермский зоопарк.

Здесь он много лет жил вместе с медведицей Машей. У пары появилось пять медвежат. Несмотря на почтенный возраст, Тоша успел провести еще одно лето после зимней спячки, однако годы дали о себе знать.

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