В Перми полицейские проверили подростков в торговом центре

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В одном из крупных торговых центров Перми сотрудники полиции провели вечерний профилактический рейд. Особое внимание уделили местам, где обычно собираются подростки: фуд-корту, игровым зонам и территории возле ТЦ.

Во время проверки полицейские выявили несколько нарушений: трое несовершеннолетних употребляли никотинсодержащую продукцию в общественном месте. Кроме того, еще один подросток занимался незаконной торговлей.

По всем фактам сотрудники полиции оформили административные материалы. Главной целью рейда стало предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и проведение с ними профилактических бесед.

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