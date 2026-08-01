«Амкар» на выезде всухую разгромил «Тюмень»

Фото: ФК "Амкар"

В Тюмени на стадионе «Геолог» прошел матч третьего тура Серебряной группы LEON-Второй лиги «А». В нем «Амкар-Пермь» встречался с местным клубом.

Перед началом матча была определенная интрига. Обе команды начали сезон с сухих побед на выезде. «Амкар» в Омске разгромил местный «Иртыш» со счетом 3:0, а «Тюмень» обыграла столичное «Динамо-2» - 2:0.

На перерыв команды ушли со счетом 0:0. Но во втором тайме пермяки вырвались вперед. Дублем отличился Владислав Игнатенко. В итоге счет 2:0.

Следующая игра у «Амкара» состоится 8 августа в Москве на стадионе «Арена-Химки» против «Динамо-2».